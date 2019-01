Samsung: confermata la finestra di lancio dello smartphone pieghevole, mostrato al CES?

Diverse fonti internazionali stanno scrivendo che Samsung avrebbe mostrato un prototipo avanzato del suo primo smartphone pieghevole durante il CES 2019. Nel frattempo, la società sudcoreana ha confermato ufficialmente la finestra di lancio.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wccftech, la società sudcoreana avrebbe mostrato ad alcune persone selezionate un prototipo del suo smartphone pieghevole, che a quanto pare potrebbe essere già in uno stato più avanzato di quanto si possa credere. Infatti, Samsung ha anche sfruttato l'edizione 2019 del CES di Las Vegas per annunciare ufficialmente che questo dispositivo sarà lanciato entro la prima metà di quest'anno.

Vi ricordiamo che il display Infinity Flex è stato annunciato dalla società sudcoreana durante la scorsa Developer Conference. Samsung ha dichiarato che questo pannello "ridefinirà il modo in cui utilizziamo lo smartphone". Oltre a questo, la società sudcoreana ha fatto sapere che ha "dovuto interamente rivedere il modo in cui si costruiscono questi dispositivi", a partire da un nuovo tipo di protezione che renda il tutto abbastanza resistente.

In parole povere, lo smartphone pieghevole di Samsung è anche una sorta di tablet tascabile da 7,3 pollici, che può essere messo tranquillamente in tasca a seconda delle necessità dell'utente. La società sudcoreana ha inoltre collaborato con Google per realizzare una versione Android sviluppata ad hoc per questo nuovo tipo di esperienza utente.

Insomma, sembra mancare veramente poco al primo smartphone pieghevole di Samsung.