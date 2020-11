Samsung, confermati i nuovi auricolari Galaxy Buds con Galaxy S21?

Si parlava già da un po’ di tempo della possibilità di vedere la prossima iterazione degli auricolari True Wireless Galaxy Buds in arrivo con Galaxy S21 inclusi nella confezione al posto delle cuffiette cablate AKG, ma solo nelle ultime ore sembrerebbero essere trapelati rumor che ne confermerebbero la presenza e anche qualche nuovo dettaglio.

Stando infatti a quanto riportato in esclusiva dai colleghi di SamMobile, le future Galaxy Buds Beyond (almeno, questo è il nome con cui sono noti gli auricolari) faranno da sequel alle Galaxy Buds Plus e giungeranno sul mercato con la gamma di smartphone Samsung Galaxy S21 a prezzi estremamente convenienti, mentre come bonus preordine potrebbero figurare altri prodotti interessanti come abbonamenti a Xbox Game Pass Ultimate e altro ancora.

Il design non dovrebbe cambiare, rimanendo dunque auricolari in-ear magari dalla stessa forma a fagiolo che li contraddistingue, ma dovrebbero apparire nuove funzionalità per aggiornare il prodotto e migliorare la qualità del suono: tra queste al momento figurerebbero la cancellazione attiva del rumore (Active Noise Cancellation, ANC) per la prima volta nella storia delle cuffiette TWS in-ear di casa Samsung, ma anche una modalità Ambient migliorata per consentire al rumore esterno di passare attraverso gli auricolari per far capire al consumatore ciò che accade attorno a loro.

La gamma Samsung Galaxy S21 composta da Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra dovrebbe giungere sul mercato tra gennaio e febbraio 2021, dunque non ci resta che prendere, per il momento, queste indiscrezioni con le pinze e attendere la loro presentazione tra qualche mese, così da vedere quale sarà il vero nome delle nuove Galaxy Buds e provarle con mano.