Samsung continua lavoro su smartphone estensibile, appare in nuovo video

Dopo la presentazione di Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 all’evento Unpacked dello scorso 10 agosto 2022, l’attenzione si sposta tutta sul futuro del brand sudcoreano con il leak di un video che mostra il primo smartphone scorrevole Samsung e altri dispositivi che sfruttano i pannelli Flex OLED.

Chi ci segue da tempo si ricorda certamente del nostro breve riassunto in merito a ciò che sappiamo sul primo smartphone estensibile Samsung ma, dopo l’approfondimento dello scorso aprile, in rete non si è discusso molto in merito al dispositivo in questione.

Recentemente, però, il rinomato tipster Ice Universe ha pubblicato su Twitter un video che mostra i tre nuovi pannelli Flex OLED del brand asiatico da utilizzare su smartphone e altri dispositivi. Ad esempio, vediamo il pannello “slidable OLED” utilizzato su uno smartphone, un OLED pieghevole utilizzato su un dispositivo dal form factor di un computer portatile, e una coppia di tablet e smartphone con pannello che si piega due volte verso l’interno.

Questi dispositivi sono già noti da tempo alla stampa internazionale e sono già stati presentati in varie conferenze come concept per il futuro, ma non è chiaro se e quando arriveranno effettivamente sul mercato, magari con design differenti. Per ora, abbiamo solo la conferma dello sviluppo continuo da parte di Samsung; in altre parole, meglio tenere gli occhi aperti.