Samsung, continua la sperimentazione sul 6G: sarà 50 volte più veloce del 5G

L'adozione delle reti mobili 6G sembra procedere a gonfie vele, almeno nei Paesi che hanno dato inizio alla sperimentazione del nuovo standard di connettività mobile. Tra questi ultimi vi è anche la Corea del Sud, dove l'apporto tecnologico di Samsung sta rendendo possibile una lunga serie di test di ampia portata sul 6G.

Negli scorsi giorni, la stessa Samsung ha pubblicato un report intitolato "6G Spectrum: Expanding the Frontier" in cui parla proprio del livello di adozione e di maturità tecnologica del 6G. Secondo Sunghyun Choi, Vicepresidente di Samsung Electronics e direttore dell'Advanced Communication Research Center dell'azienda, "Abbiamo iniziato un viaggio per comprendere, sviluppare e standardizzare la tecnologia 6G nelle comunicazioni. Ci stiamo impegnando ad assumere la posizione di leader nel settore ed a condividere le nostre scoperte per espandere la nostra visione, in modo da creare un'esperienza interconnessa e iper-connessa in ogni parte della vita quotidiana".

A quanto pare, Samsung starebbe sviluppando il 6G come uno spettro a banda larghissima, che vada cioè da "centinaia di MHz fino a decine di GHz": tale larghezza di banda dovrebbe permettere sviluppi finora ritenuti fantascientifici, come l'utilizzo di applicazioni XR ad alta fedeltà in mobilità e persino la proiezione di ologrammi estremamente fedeli di persone e oggetti.

A fare impressione, però, è la velocità di 1 Tbps promessa da Samsung per le connessioni 6G, che dovrebbero dunque essere 50 volte più veloci del 5G, il quale arriva ad una velocità massima di 20 Gbps. Ovviamente quelle condivise da Samsung sono velocità massime, pressoché impossibili da raggiungere per gli utenti, ma in un test condotto nel 2021 l'azienda ha dimostrato di poter garantire una velocità di 12 Gbps a 30 metri dalla sorgente della connessione.