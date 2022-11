Samsung convinta: primo dispositivo pieghevole di Apple nel 2024, ma non sarà iPhone

In un incontro con i fornitori di componenti, Samsung si è detta convinta del fatto che nel 2024 anche Apple debutterà nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Tuttavia, il primo foldable con la Mela morsicata non dovrebbe essere l’iPhone.

Samsung infatti crede che Apple voglia sfruttare la popolarità del settore per lanciare un MacBook o iPad pieghevole nel 2024, due dispositivi con schermi più grandi.

Ben Wood, responsabile della ricerca di CCS Insight, invece sostiene che il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare nel 2025 ed in una ricerca diffusa qualche settimana fa ha spiegato che potrebbe avere un costo superiore ai 2500 Dollari, il che lo renderà significativamente più costoso anche rispetto al Galaxy Z Fold 4. Non è chiaro che funzioni potrebbe integrare Apple in un MacBook o iPad pieghevole, ma un form factor di questo tipo lo renderebbe più utile per gli utenti che sono soliti lavorare in mobilità o che viaggiano. L’utilizzo dei chipset della Serie M, inoltre, li renderà più snelli e leggeri, oltre che più facili da piegare.

Secondo le indiscrezioni trapelate qualche mese fa, Apple starebbe continuando a testare l’iPhone pieghevole ed avrebbe preso in considerazione anche un display e-ink a colori. Come sempre invitiamo a prendere con le pinze tali rumor.