Samsung, cosa aspettarsi dall'imminente evento di ottobre? Fate attenzione

Sono giornate piuttosto "calde" (si fa per dire, visto che siamo a ottobre) per quel che concerne il mondo tech. Infatti, mentre Apple si prepara all'evento Unleashed, Samsung si sta assicurando che sia tutto pronto per i suoi nuovi reveal (tra l'altro, in mezzo a tutto ciò ci sono Google e la sua gamma Pixel 6).

Per chi non lo sapesse, recentemente è stato annunciato l'evento Samsung Galaxy Unpacked Part 2, che si terrà il 20 ottobre 2021. Il nome è di quelli altisonanti e non sono dunque in pochi coloro che si aspettano grandi annunci, visti anche gli incessanti rumor relativi a Samsung Galaxy S21 FE, che si rincorrono ormai da parecchio tempo. Tuttavia, bisogna fare attenzione.

Infatti, è bene non salire troppo sul "treno dell'hype". Per intenderci, al contrario di quanto si possa pensare, le ultime indiscrezioni indicano un'uscita di Galaxy S21 FE fissata a gennaio 2021. La produzione di massa dello smartphone dovrebbe partire a dicembre 2021: una presentazione durante l'evento del 20 ottobre 2021 risulta dunque improbabile.

Inoltre, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, i teaser ufficiali sembrano andare verso una direzione che non è esattamente quella sperata dagli appassionati. Nel video pubblicato da Samsung relativo all'evento Galaxy Unpacked Part 2 si pone il focus sui colori. Per questo motivo, si sta iniziando a pensare che l'evento sia dedicato "semplicemente" a nuove colorazioni per i pieghevoli di Samsung. Staremo a vedere: speriamo ovviamente che il brand stupisca tutti, ma forse per il momento è meglio mantenere un po' "basse" le aspettative.