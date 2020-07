Samsung fa le cose in grande per il 5 agosto nella 'Times Square' di Seul

Il 5 agosto 2020 si terrà l'evento Unpacked, in cui Samsung potrebbe svelare ben cinque nuovi dispositivi, tra cui rientrano la gamma di smartphone Galaxy Note 20 e un presunto pieghevole. In ogni caso, come al solito nel periodo pre-annuncio, Samsung sta "tappezzando" un po' tutte le città del mondo con la sua pubblicità.

Questa volta, però, l'azienda sudcoreana ha deciso di provare a fare qualcosa di diverso dal solito. Infatti, un teaser relativo all'evento Unpacked è stato fatto riprodurre tramite il maxischermo che circonda l'edificio COEX, che si trova in quella che alcuni chiamano la "Times Square" di Seul. Vi ricordiamo che quest'ultima è la capitale della Corea del Sud, quindi Samsung sta essenzialmente "giocando in casa".

Stando anche a quanto riportato da SamMobile e come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube Samsung Newsroom, il teaser rilasciato dalla società sudcoreana non svela nulla di nuovo in merito ai prodotti che verranno annunciati durante l'evento. Tuttavia, la riproduzione del filmato tramite l'edificio COEX sembra essere stata apprezzata dai fan del brand, considerando anche la "trovata" di "riempire virtualmente" l'edificio mediante la sostanza che si vede nel video.

Insomma, è sicuramente una mossa di marketing interessante quella effettuata da Samsung, che sta cercando di promuovere il più possibile l'Unpacked del 5 agosto 2020. Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente l'azienda sudcoreana ha svelato anche un altro evento, ovvero il "Life Unstoppable" che si terrà il 2 settembre 2020.