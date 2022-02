Samsung costretta a sospendere preordini Galaxy Tab S8: 'La domanda è troppo alta'

Con l’approdo sul mercato della serie di tablet Samsung Galaxy Tab S8 svelata il 9 febbraio 2022, il pubblico internazionale si è riversata sul portale del gigante sudcoreano per procedere con il preordine del modello d’interesse. Tuttavia, contro le aspettative del produttore, la domanda si è rivelata troppo elevata.

Stando a quanto riportato da XDA Developers, infatti, Samsung si sarebbe vista costretta a sospendere i preordini di Galaxy Tab S8 e S8 Ultra negli Stati Uniti alla luce della domanda dei consumatori statunitensi, più alta della effettiva offerta iniziale della società.

XDA Developers ha anche contattato quest’ultima per maggiori informazioni, ottenendo la seguente risposta: “Siamo entusiasti della risposta dei consumatori alla nostra nuova gamma Galaxy Tab S8. A causa dell'enorme richiesta nelle ultime 48 ore, sospenderemo i preordini su Samsung.com per Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S8. Stiamo lavorando rapidamente per soddisfare l'entusiasmo e la domanda dei consumatori. Si prega di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti”. È ben chiaro come questa situazione sia confinata al paese a stelle e strisce, ma non va escluso un problema analogo nel Vecchio Continente nel corso delle prossime settimane.

La domanda elevata, in realtà, non è una sorpresa assoluta. Basta considerare le varie innovazioni incluse nella gamma, dalla S Pen dalla latenza estremamente ridotta rispetto alla generazione precedente, alla dotazione del SoC Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm, passando anche per la dotazione del display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici sul Tab S8 Ultra, modello ammiraglia dell’intera gamma.

Rimanendo nell’universo Samsung, ecco come sarà il foldable Galaxy Z Fold 4.