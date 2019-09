Samsung ha creato un palco orizzontale ad-hoc per le Storie di Instagram

Un palco ad hoc per favorire la creazione di contenuti per le Storie di Instagram. E' questa l'idea di Samsung, che a Londra ha tenuto un concerto su un palco verticale, un form factor ideale per la ripresa di contenuti per la popolare piattaforma di social networking.

L'evento si è tenuto nella capitale del Regno Unito, ed è stato caratterizzato da un ripiano a tre settori: in quello più alto sono stati posizionati i membri della band, in quello centrale i ballerini, ed in quello più basso il frontman In questo modo, gli spettatori sono stati in grado di fare fotografie e creare Storie senza dover girare il telefono, ma semplicemente tenendolo verticalmente.

Una prima assoluta, che va in controtendenza rispetto a quanto fatto da molti artisti che hanno dichiarato guerra alle riprese dei fan, rei di non godersi a pieno lo spettacolo ma di guardarlo da uno schermo.

La scelta della società coreana però non è casuale e si basa su una serie di dati che dimostrano come il 94% di coloro che effettuano riprese dagli smartphone tengono lo smartphone verticalmente. Tanya Weller, direttrice di Samsung Showcase, ha affermato che il nuovo palcoscenico è stato progettato pensando alla condivisione: "questa esperienza è pensata per offrire ai fan le massime prestazioni su misura per la condivisione istantanea. Siamo orgogliosi di creare innovazioni che sfidano le barriere".