Samsung crede in Galaxy Ring: produzione di massa al via, ecco quando sarà lanciato

Le ultime informazioni leakate su Samsung Galaxy Ring ci parlavano delle batterie dello smart ring, delle sue dimensioni e della (mancata) compatibilità con gli iPhone. Ora, però, un nuovo report dalla Corea del Sud svela altri interessanti dettagli su Samsung Galaxy Ring, compresa la finestra di lancio sul mercato!

Il portale coreano The Elec, infatti, spiega che Samsung vorrebbe produrre 400.000 Galaxy Ring in vista del lancio, aspettandosi dunque un'accoglienza decisamente calorosa per il dispositivo da parte del pubblico. Vale la pena notare comunque che il lancio di Samsung Galaxy Ring dovrebbe avvenire in contemporanea in tutto il mondo, perciò l'elevato numero di unità prodotte dipende anche dal fatto che il dispositivo verrà messo in vendita su tutti i principali mercati essenzialmente negli stessi giorni, tra fine luglio e inizio agosto.

A tal proposito, anche The Elec conferma che il dispositivo verrà annunciato durante il prossimo Galaxy Unpacked, che si terrà verso la fine di luglio e nel corso del quale saranno presentati anche Samsung Galaxy Z Flip 6 e Samsung Galaxy Z Fold 6. Il portale coreano, poi, aggiunge che il Galaxy Ring verrà messo in vendita ad agosto, probabilmente nella prima metà del mese. L'Unpacked di fine luglio, inoltre, dovrebbe fare anche da cornice per il lancio dei nuovi Galaxy Tab e degli smartwatch della linea Galaxy Watch 7.

La produzione di massa di Samsung Galaxy Ring dovrebbe iniziare nel corso del mese di maggio, il che suggerisce che il dispositivo sia ormai pressoché pronto in termini di hardware e sensori. Non è d'altro canto un caso che Samsung abbia mostrato il Galaxy Ring al MWC di febbraio in una versione dal design semi-definitivo.

Per il resto, The Elec conferma le due varianti dello smart ring coreano, che sarà venduto in una versione più piccola, con una batteria da 14,5 mAh, e in una più grande, con una batteria da 21,5 mAh. Quest'ultima, in particolare, dovrebbe garantire un'autonomia di circa dieci giorni al Galaxy Ring.

