Samsung nelle criptovalute? Pronta a sfornare un exchange nel 2023

Un passo alla volta, un po' tutti stanno iniziando a guardare alla blockchain. Un esempio fra tutti? Il recente lancio del nuovo Samsung Wallet compatibile con le criptovalute, ma il colosso sudcoreano starebbe guardando decisamente oltre.

A quanto pare, infatti, Samsung starebbe iniziando a percorrere a grandi falcate una strada che la porterà a lanciare nel 2023 un exchange per le criptovalute, per l'esattezza durante la prima metà dell'anno.

Motore e traino non solo la frontiera tecnologica rappresentata dalla blockchain, ma anche l'incoraggiante politica di Yoon Suk-yeol, Presidente della Corea del Sud dal 2022, tra cui l'aumento della soglia minima tassabile sui guadagni nel mercato delle criptovalute.

Inoltre, come suggerisce la fonte, anche le politiche restrittive della precedente legislazione avrebbero favorito l'entrata in campo di Samsung su questo fronte, dopo la chiusura di diverse piattaforme nel 2021 e la riduzione consistente della concorrenza.

A ogni modo, attualmente siamo ancora nel campo delle pure indiscrezioni poiché l'azienda starebbe ancora studiando tutte le possibilità per entrare in questo settore. Insomma, ci sarà ancora da attendere prima di scoprire se e come Samsung lancerà il suo exchange.

Nel frattempo, ricordiamo che Crypto sta tagliando personale in risposta alla crisi che ha avvolto il mercato delle criptovalute negli ultimi mesi.