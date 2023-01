Samsung, la crisi economica si fa sentire: i guadagni crollano del 69% a fine 2022

Mentre Samsung fa grandi annunci al CES 2023, soprattutto in ambito TV, l'azienda di Suwon conferma anche di essere stata colpita duramente dalla crisi economica degli ultimi mesi, tanto da aver registrato un crollo dei profitti del 69% nel quarto trimestre del 2022 rispetto al dato del quarto trimestre del 2021.

La notizia arriva dalla stessa Samsung, che nelle scorse ore ha rilasciato i dati relativi ai ricavi e ai profitti del Q4 2022, ovvero del periodo compreso tra inizio ottobre e fine dicembre del 2022. I dati suggeriscono che quello appena concluso potrebbe essere stato il trimestre meno profittevole degli ultimi otto anni per Samsung, a causa della crisi economica galoppante e del generalizzato rallentamento del settore hi-tech su scala globale.

Reuters spiega che il tracollo di Samsung sarebbe dovuto principalmente alla congiuntura internazionale, e non ad una perdita repentina di interesse del pubblico nei suoi dispositivi. In ogni caso, i guadagni sono scesi da 13,87 a 4,3 trilioni di Won coreani tra il Q4 del 2021 e il Q4 del 2022: in Dollari, ciò significa un calo da 10,9 miliardi di Dollari a 3,4 miliardi di Dollari. I ricavi, invece, hanno subito una contrazione minore, pari al 9%, scendendo ad un totale di 70 trilioni di Won, o 55 miliardi di Dollari.

I dati mostrano che il crollo dei guadagni dipende da una serie di fattori che si sommano tra loro: da una parte vi è ovviamente la minore propensione del pubblico alle spese, direttamente correlata alla crisi economica degli ultimi mesi; dall'altra, invece, vi è l'aumento dei costi delle materie prime e delle catene produttive, che ha ridotto il margine di guadagno di Samsung per ogni prodotto piazzato sul mercato. Infine, bisogna considerare anche il taglio dei prezzi di molte componenti per renderle più appetibili ai potenziali compratori, che di nuovo ha ridotto le prospettive di guadagno per unità del colosso coreano.

Sembra comunque che Samsung sia in buona compagnia: nelle scorse ore, infatti, anche LG ha rilasciato i suoi risultati fiscali del Q4 2022, i quali evidenziano una situazione simile a quella del colosso di Suwon, se non addirittura peggiore. LG, infatti, ha registrato un aumento delle vendite del 5,2%, ma al contempo un crollo dei profitti del 91,2% rispetto al Q4 2021. In totale, l'azienda ha registrato a livello annuale un calo del 12,6% nei suoi guadagni rispetto al 2021.