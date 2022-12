Anche Samsung è in crisi: iniziano i tagli alle spese, non parteciperà al CES 2023?

Neanche il tempo di parlarvi dell'ultima ristrutturazione interna di Samsung, che ha portato una donna per la prima volta ai vertici di una delle compagnie dell'enorme multinazionale coreana, che già pare che proprio Samsung inizi a subire la crisi economica globale, trovandosi a dover effettuare tagli alle spese interne.

In particolare, la divisione più colpita sarebbe Samsung Device eXperience, o DX. Si tratta della "compagnia-sorella" del colosso di Suwon che si occupa di televisori, telefoni cellulari e prodotti per la casa, dunque di una delle più grosse che compongono l'enorme conglomerato sudcoreano, nonché quella che si occupa di device come i Samsung Galaxy S23, in arrivo all'inizio del prossimo anno.

Stando a dei report citati da GizmoChina, la divisione DX di Samsung avrebbe dovuto ridurre drasticamente le sue spese ed entrare in una sorta di "stato di emergenza" per sopravvivere ad un mercato ormai in netta contrazione da mesi. A quanto pare, il passaggio a questa situazione emergenziale sarebbe dovuto a un insieme di fattori, tra cui gli alti tassi di interesse, l'inflazione, il persistere di problemi alle catene di approvvigionamento e il declino della domanda da parte del settore consumer di prodotti hi-tech.

Un rappresentante di Samsung ha poi spiegato a BusinessKorea che "stiamo vivendo un declino delle vendite di TV e apparecchi per la casa. Non possiamo anticipare per il momento se le vendite torneranno ad aumentare, quando lo faranno e se si tratterà di una ripresa rapida o lenta". Nelle stesse ore, un report dell'istituto di analisi finanziaria FNGuide ha previsto che i guadagni dell'azienda scenderanno del 29% nel 2023 rispetto ai margini fatti registrare nel 2022.

Secondo BusinessKorea, il colosso di Suwon taglierà anche i costi accessori come quelli per i viaggi verso manifestazioni come il CES 2023 e altre fiere di settore, arrivando addirittura a mettere in discussione la presenza del tradizionale booth dell'azienda sullo showfloor delle principali kermesse del prossimo anno.