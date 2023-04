Samsung, crollano i profitti: -96% rispetto al 2022, preoccupa il settore delle memorie

Le scorse trimestrali di Samsung non erano affatto positive, testimoniando una contrazione del business dell'azienda in linea con il declino generale del settore hi-tech. Il trend continua nei risultati preliminari del primo trimestre del 2023, diffusi nelle scorse ore da Samsung e che non fanno pensare ad una buona annata per il colosso di Suwon.

A riportare i risultati è il Korean Herald, secondo il quale Samsung avrebbe informato i suoi investitori di aspettarsi un calo verticale dei profitti nell'ultimo trimestre e di aver deciso di apportare importanti tagli al settore delle memorie, a causa di una rapida contrazione della domanda. Pare i profitti di Samsung siano scesi a 600 miliardi di Won nei primi tre mesi del 2023: stiamo parlando di un guadagno netto di circa 455 milioni di Dollari.

In percentuale, si tratta di un calo del 96% rispetto al Q1 del 2022, che l'azienda fa dipendere dalla riduzione della domanda nel settore delle memorie. In uno statement riportato da Engadget, la compagnia afferma che "stiamo aggiustando la nostra produzione di memorie per una riduzione su dei livelli in linea con le richieste del mercato. Inoltre, delle ottimizzazioni alle linee di produzione sono già in corso".

La notizia è particolarmente preoccupante perché Samsung è la leader globale nel settore DRAM e NAND, sulle quali detiene una fetta di mercato enorme e nettamente maggiore ad ogni altra compagnia dell'hi-tech. Nel mercato DRAM, in particolare, il colosso di Suwon detiene un market share del 40,7%; in quello NAND, invece, esso raggiunge il 31,4%. I chip di Samsung vengono attualmente utilizzati per le memorie di ogni tipo di device, dai laptop agli smartwatch e dai telefoni alle console.

In altre parole, il calo della domanda delle memorie Samsung indica una crisi di ampia portata per tutto il settore dell'elettronica di consumo e della tecnologia, che non si limita solo all'azienda sudcoreana. Ciò dipende in gran parte dal rallentamento del mercato hi-tech dopo la fase più acuta della pandemia da Covid-19: da fine 2021 a oggi, per esempio, i prezzi delle memorie DRAM sono scesi del 20%, mentre quelli delle memorie NAND sono calati del 15%.