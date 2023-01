Samsung, crollano profitti ed entrate: pesa la crisi del mercato degli smartphone

Sulla scia di quanto fatto da altre compagnie del settore, anche Samsung ha annunciato i risultati finanziari relativi al Q4 2022 nel corso del quale ha registrato l’utile operativo più basso dal 2014, pari a 3,4 miliardi di Dollari in calo del 69% su base annua.

In calo anche le entrate, dell’8% a 57,3 miliardi di Dollari, e non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno dal momento che la compagnia asiatica aveva già messo in guardia gli analisti ed i mercati da risultati di questo tipo con le indicazioni ed i dati preliminari.

Ad essere colpita in maniera importante è stata la divisione dei semiconduttori di Samsung, che ha registrato un calo del 24% su base annua in quanto “la domanda di memorie si è indebolita dal momento che i clienti hanno continuato ad adeguare i loro inventari a causa delle crescenti incertezze dell’ambiente esterno”.

Proprio l’incertezza economica ha colpito in maniera importante anche la divisione mobile: come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine le vendite di smartphone a livello mondiale sono crollate, ed anche Samsung (che resta il primo produttore al mondo) ha risentito di questo trend con un -7% di vendite su base annua. Domani Samsung presenterà i Galaxy S23 e la speranza è che i nuovi modelli contribuiscano a frenare questo calo.

Per i semiconduttori, Samsung ha spiegato che si concentrerà sulla “domanda di prodotti di fascia alta come DDR5, LPDDR5x e sensori d’immagine a 200MP” nonostante le debolezze del mercato.

Nella relazione fa anche riferimento allo sviluppo del processo a 2nm di nuova generazione e la diversificazione dei chip per il settore automobilistico. La società ha affermato di aver iniziato a sviluppare i chip a 4nm per il comparto automotive e la divisione che si occupa di SoC per auto ha “rafforzato la sua base di crescita a medio e lungo termine”.

Ridotte anche le perdite dei pannelli di grandi dimensioni grazie alla crescita di popolarità dei QD-OLED e l’esaurimento delle scorte di LCD.

Nonostante un Q4 2022 non esaltante, l’intero anno è stato molto positivo per Samsung che ha registrato un fatturato record di 245 miliardi di Dollari ed un utile di 35,3 milardi