Samsung: dai TV del 2019 si potranno controllare PC, tablet e smartphone

Non solo Bixby e Google Assistant: Samsung ha infatti annunciato una nuova funzionalità in arrivo per i televisori che saranno lanciati sul mercato nel 2019, che consentirà alle persone di controllare i vari dispositivi (PC, tablet e smartphone) direttamente dallo schermo dei TV.

Il tutto avverrà attraverso una funzionalità nota come "Remote Access", che consentirà agli utenti di collegare determinati accessori, come la tastiera o il mouse, ai televisori, in modo tale da consentire di giocare ai titoli disponibili su PC direttamente sul TV.

Al momento il funzionamento ancora non è chiaro, ed i dettagli sono scarsi, ma secondo alcune ipotesi emerse in rete gli utenti dovranno installare varie applicazioni attraverso i loro dispositivi per farle passare tra di essi. Samsung ha precisato che Remote Access funzionerà in tutti i mercati grazie alla partnership con VMware e l'infrastruttura di desktop virtuale. La tecnologia consente agli utenti di accedere ad un desktop specifico che viene salvato su un server centralizzato.

Proprio alla luce di tale indicazione, è altamente probabile che gli utenti possano accedere al desktop direttamente dal proprio televisore.

Si tratta senza dubbio di una funzione molto interessante per tutte quelle persone che intendono giocare su TV senza collegare il proprio PC tramite cavo HDMI. Maggiori informazioni potrebbero arrivare durante il CES di Las Vegas.