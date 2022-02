Samsung delude Qualcomm: su 100 chip Snapdragon solo 35 sono utilizzabili?

Samsung non si è rivelato il partner migliore per Qualcomm nella produzione dei chipset Snapdragon 8 Gen 1 di fascia alta: il basso tasso di rendimento visto negli ultimi mesi avrebbe convinto la società statunitense ad affidarsi a TSMC per produrre il prossimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus in arrivo sul mercato.

Stando a un recente report pubblicato dai colleghi coreani di The Elec, l’azienda di San Diego avrebbe optato per il rinomato produttore TSMC in vista del lancio del prossimo chipset ammiraglia Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Il tasso di rendimento di Samsung, infatti, era pari al 35%: in parole povere, su 100 chip prodotti solamente 35 erano utilizzabili. Un risultato terribile tanto per la casa sudcoreana quanto per il marchio del paese a stelle e strisce.

Al contrario, TSMC avrebbe un tasso di rendimento superiore al 70% nella catena a 4 nanometri. Alla luce di tali risultati, pertanto, la prossima partnership commerciale per Qualcomm sarà proprio con TSMC, anche se dovesse avere costi superiori per assicurarsi la produzione necessaria affinché sul mercato possa arrivare un notevole numero di unità di smartphone con tale System-on-a-Chip. Non è escluso a priori, tuttavia, l’affidamento su Samsung per la produzione di una minima percentuale degli ordini di Snapdragon 8 Gen 1.

Ora la vera domanda per noi consumatori finali è la seguente: quali dispositivi mobili arriveranno nei negozi con il detto chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus, quando verranno rilasciati e, soprattutto, cosa cambierà rispetto al top di gamma attuale? Otterremo tutte le risposte del caso a tempo debito.

