Samsung denunciata per violazione di brevetti con la gamma Galaxy

Samsung accusata di aver infranto tre brevetti con la serie di smartphone Galaxy. Stando a quando riportato da SlashGear, la denuncia arriverebbe da PACld Technologies. Due dei brevetti sarebbero stati depositati in USA, mentre il terzo in Corea del Sud.

In particolare, i brevetti in questione sarebbe relativi alla realizzazione di alcuni sistemi di sicurezza legati al sensore di impronte digitali e al riconoscimento del volto e dell'iride. Molti gli smartphone della serie Galaxy coinvolti, tra cui figurano S6, S7 e S8. Inoltre, sempre stando all'accusa, il tutto sarebbe presente anche nelle app PASS e Knox.

Stando a Slashgear, la società PACld Technologies sostiene di aver subito danni monetari e vuole avvalersi del diritto di risarcimento. Tuttavia, non è ancora chiaro di che cifre si stia parlando. Per completezza d'informazione, riportiamo quanto scritto dall'azienda in questione sul suo sito ufficiale: "Chiamano aziende come PACID, la cui attività si basa sull'invenzione di nuove tecnologie e sulla concessione in licenza di esse ad altri, 'patent trolls', perché non siamo noi stessi produttori. Ci chiamano perché preferiscono rubare le nostre idee piuttosto che pagarle".

Con "Patent troll" viene solitamente definita un'azienda che registra una grande quantità di brevetti solamente per cercare poi di concederli in licenza alle altre società.