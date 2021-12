Samsung detiene più del 90% del mercato foldable, secondo gli analisti

Già da qualche mese sappiamo che Samsung Galaxy Z Flip 3 domina il mercato foldable in termini di volume e di vendite, e Samsung, secondo alcuni leak, sarebbe intenzionata ad aumentare ulteriormente la produzione di Z Flip 4 e di Z Fold 4, facendo pensare al 2022 come l'anno degli smartphone foldable del colosso coreano.

Oggi, un report pubblicato dall'agenzia DSCC, specializzata in schermi e display, ci permette di fare luce sulla reale entità del mercato foldable globale: in particolare, secondo i dati di DSCC, nel terzo quadrimestre del 2021 si è verificato un aumento del 215% delle vendite di smartphone pieghevoli rispetto al trimestre precedente, ovvero del 480% rispetto al terzo trimestre del 2020.

Si tratta di dati impressionanti, soprattutto considerato il diffuso insuccesso della prima generazione di device foldable, ritenuti troppo fragili e troppo costosi dal pubblico: diversi produttori, per via del fallimento di questa generazione di device, avevano deciso di ritirarsi precocemente dal mercato dei pieghevoli, lasciando campo aperto a poche aziende, come Samsung e Huawei.

Secondo DSCC, comunque, sarebbe Samsung a dominare il mercato dei foldable, detenendo ben il 93% delle vendite nel settore grazie agli straordinari successi commerciali di Z Flip 3 e di Z Fold 3. Huawei, invece, si fermerebbe al 6%, come potete vedere nel grafico in calce. All'atto pratico, il mercato foldable è attualmente un duopolio Samsung-Huawei, che si trasforma in monopolio al di fuori dei confini cinesi, perché l'azienda di Pechino soffre ancora dell'embargo americano e non può vendere i suoi device negli Stati Uniti.

In termini di modelli più popolari, il trono spetta a Galaxy Z Flip 3, seguito a distanza da Galazy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5G e infine Huawei Mate X2 4G e Huawei Mate X2 5G. Intanto, in rete emergono i primi leak relativi a Galaxy Z Flip e Z Fold 4 e alcuni rumor su Huawei Mate V, che potrebbe arrivare nei negozi già a fine 2021.