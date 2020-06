Samsung Display potrebbe fornire i pannelli per i Galaxy S21, scartata BOE

Ad aprile, ci siamo imbattuti in un rapporto proveniente dalla Corea del Sud in cui si affermava che Samsung avrebbe equipaggiato la nuova gamma Galaxy S21 con dei pannelli OLED prodotti da BOE. Ora, sembrerebbe che l’azienda cinese non si occuperà più della loro produzione e si starebbe prospettando una soluzione interna come già accaduto.

Ancora una volta, sarebbe la stessa Samsung Display a realizzare i prossimi pannelli. Secondo un rapporto rilasciato da DDaily Corea, BOE non ha superato i test di qualità richiesti da Samsung. E’ stato riportato infatti che i display forniti da BOE non sarebbero stati ritenuti idonei già dopo il primo test di qualità. E' probabile che il produttore possa richiedere un nuovo controllo sulle prossime soluzioni realizzate proprio per rispondere alla domanda di pannelli OLED da 6,67 pollici commissionati da Samsung.

Non si tratta però dell’unico intoppo rilevante fatto registrare da BOE nelle ultime settimane, considerato che la stessa non sarebbe riuscita a spedire neanche le prime scorte di pannelli utili a realizzare la prossima generazione di iPhone 12 commissionati da Apple. Resta da capire dunque se BOE riuscirà a mettere una pezza almeno alla questione con Samsung e sarà in grado di realizzare prototipi migliori, in grado di convincerla. Se così non dovesse essere la principale indiziata, se non l’unica, in grado di rispondere alle richieste della società sarà, quasi certamente, Samsung Display.

In attesa di scoprire gli sviluppi sulle scelte future di Samsung, si avvicina il lancio dei nuovi Galaxy Note 20 dopo che la presunta data è stata pubblicata online.