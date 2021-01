Samsung Display dà il via alla produzione di massa dei display OLED a 90hz per laptop

Samsung Display ha annunciato che presto darà il via alla produzione di massa dei suoi primi schermi OLED a 90Hz per laptop, che saranno utilizzati da diversi partner a livello globale sui loro prodotti in arrivo sul mercato già nel corso del 2021.

Il CEO della divisione, Choi Joo-Sun, in una dichiarazione ha confermato che la produzione inizierà a marzo in "quantità molto grandi", ma è interessante notare come Samsung almeno al momento non abbia diffuso alcuna specifica tecnica sui pannelli, che avranno una diagonale di 14 pollici. Non è chiaro se sul mercato arriveranno più versioni o meno, con varie risoluzioni.

Nel comunicato però Samsung cita la frequenza di aggiornamento più elevata poichè si tratta del punto cardine dell'esperienza. Nella dichiarazione, però, non ha nemmeno menzionato alcun OEM e sarà senza dubbio interessante vedere quali società hanno già inviato le commesse alla compagnia coreana.

E' però innegabile che questo annuncio da parte di Samsung sia destinato a modificare le sorti dell'intero mercato. I display OLED non sono molto comuni sui laptop, ed il fatto che un produttore importante come quello coreano abbia deciso di puntarci in maniera importante, promettendo grosse quantità, sia interessante. Samsung infatti è il più grande fornitore al mondo di schermi OLED.