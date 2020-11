Samsung, disponibili aggiornamenti di sicurezza per Galaxy S10, S20, Note 10 e Note 20

Samsung nella giornata di oggi ha rilasciato ufficialmente gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone di punta dell’azienda, ovvero Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 10 e Note 20. In questi modelli arriveranno in tutto il mondo le ultime correzioni e funzionalità dedicate a migliorare l’esperienza d’uso a ogni utente.

Stando a quanto riportato anche da Sammobile, l’aggiornamento del Galaxy Note 20 – di cui di recente è trapelata online persino la variante Fan Edition – è il meno interessante in quanto non porta con sé grandi novità, oltre ai bug fix del caso; anche Galaxy S20 non riceverà tante funzioni nuove, a meno che i suoi possessori non abbiano accesso alla beta di One UI 3.0 lanciata a metà settembre: in tal caso, gli utenti accederanno a varie feature inedite da provare prima del lancio ufficiale atteso per questo novembre.

Il log delle modifiche sembrerebbe più corposo invece per la serie di smartphone Samsung Galaxy S10: tra le modifiche applicate con questa patch figurano miglioramenti alla connessione Wi-Fi e alla stabilità della fotocamera, assieme a qualche update aggiuntivo per la sicurezza del dispositivo. Infine, per quanto riguarda Galaxy Note 10 e 10+, attualmente non si conosce il log delle modifiche ma, sempre secondo i colleghi di Sammobile, si tratterebbe di un aggiornamento altrettanto corposo e non soltanto limitato alle correzioni di sicurezza del mese.

Per aggiornare questi dispositivi, se ne siete in possesso, vi basterà aprire il menu Impostazioni > Aggiornamento Software e premere su Scarica e installa, sempre se l’update risulta disponibile.