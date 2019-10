Samsung: il dispositivo per inviare selfie nello spazio si è schiantato sulla Terra

Il dispositivo mandato in orbita da Samsung per consentire agli utenti di inviare selfie nello spazio, nell'ambito dell'iniziativa SpaceSelfie, è bruscamente tornato sulla Terra. Il pallone aerostatico infatti si è schiantato nella contea di Gratiot, nel Michigan, spaventando gli abitanti che si sono ritrovati di fronte.

Alcuni di questi hanno pubblicato sulle proprie pagine Facebook video come quello che proponiamo in calce. Altri, semplicemente, hanno chiamato il 911 per avvertire le autorità di quanto accaduto.

Un'abitante parlando con NBC News ha rivelato che inizialmente credeva si trattasse di un satellite, e solo dopo ha notato la presenza del logo Samsung e del produttore di palloncini Raven Industries, che ha immediatamente mandato i propri dipendenti a reuperarlo.

Samsung, parlando con NBC, ha osservato che "non sono stati segnalati incidenti ed il pallone è stato recuperato. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che potrebbe aver causato". Il colosso coreano ha anche osservato che l'atterraggio era "pianificato" e si è verificato in una "zona rurale accuratamente selezionata".

L'iniziativa SpaceSelfie ha visto anche la partecipazione di Fedez e Cara Delevigne, che hanno fatto da testimonial ed ambasciatori per gli utenti, i quali nei passati giorni hanno caricato le loro foto sul sito web dedicato con la possibilità di vederle sullo schermo del Galaxy S10 5G presente a bordo del pallone.