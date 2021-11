Samsung District al centro della Fuori Milan Games Week: il weekend geek

Tra i brand spesso al centro della Milan Games Week c'è Samsung. Nel 2021 è la Smart Home a trasformarsi in un polo gaming.

Comunicato stampa: Milano, 11 novembre 2021 - Samsung Electronics conferma la sua attenzione al mondo gaming con un nuovo appuntamento per gli appassionati, in occasione della prossima Milan Games Week. La popolare manifestazione dedicata all'industria videoludica e all'intrattenimento si espande infatti oltre i tradizionali confini del polo di Milano Rho Fiera per arrivare all'interno della Samsung Smart Home.

Nel weekend del 13 e 14 novembre presso l'headquarter milanese di Samsung una selezione di fortunati utenti avrà la possibilità di vivere un'esperienza gaming d'eccezione, approcciandosi all'esperienza della Milan Games Week con modalità e location nuove, in una sorta di Fuori Milan Games Week.

Sabato 13 novembre 30 utenti vivranno una serata all'insegna del divertimento insieme ai creator Turi e SaddyTech, dando prova delle loro abilità gaming con una selezione di titoli e prodotti d'eccezione. Dalle 18 alle 21 saranno disponibili postazioni console con il TV Neo QLED e il proiettore The Premiere, per sfidarsi a colpi di controller, insieme all'ospite AJG, a Fifa 22; anche il mondo mobile, con Galaxy S21 Ultra e Clash Royale, promette momenti di divertimento insieme a Kyrenis. Non mancano poi postazioni con monitor gaming per sessioni di Fortnite, e una postazione racing dotata del monitor Odyssey G9. La serata si concluderà con l'ospite Jumbo, per un esclusivo Meet&Greet e un momento di quiz, a partire dalle ore 21.

Le battaglie in campo gaming non si fermano neanche domenica 14, dove 30 appassionati potranno cimentarsi nelle loro sfide gaming preferite con gli host Turi e Totta: oltre alle collaudate postazioni gaming del sabato, grande novità della domenica sera è la presenza della creator MochiChuu, disponibile per sfide con il titolo Wild Rift, su Galaxy S21 Ultra. La serata si concluderà con un nuovo Meet&Greet, dalle ore 21, insieme ai Morning Stars, il team di eSports targato Samsung che intratterrà il pubblico con un quiz creativo a tema Fortnite, per chiudere nel migliore dei modi il weekend più geek dell'anno.

Ad intrattenere i gamers durante la due giorni videoludica in Samsung Smart Home sarà presente anche la mascotte di Jaxon, l'app di notizie gaming, disponibile su Galaxy Store e Google Play Store, che consente agli appassionati di tenersi costantemente aggiornati sulle ultime novità del mondo eSport.

È possibile iscriversi agli appuntamenti in Smart Home compilando un form online al seguente link: https://samsunggamingtime.it/.