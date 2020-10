Samsung, la divisione smartphone fa il pieno di utili grazie a Galaxy Note 20 e Z Fold 2

Si è ufficialmente aperta la stagione delle trimestrali, con l’annuncio della scorsa notte di Samsung che ha riportato un aumento degli utili per la divisione mobile nonostante la pandemia in corso.

A trainare questa crescita ci ha pensato la divisione smartphone, e nello specifico il lancio dei dispositivi di punta come il Galaxy Note 20 e Z Fold 2, oltre alla domanda registrata per i modelli “tradizionali”. In linea con le previsioni di Samsung, infatti, l’utile operativo del ramo che si occupa dello sviluppo e progettazione di smartphone è aumentato del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante i lockdown imposti a livello mondiale nei principali mercati.

In crescita anche la divisione display, che include anche gli schermi venduti a produttori di terze parti, come nel caso dei pannelli OLED presenti nuovi iPhone 12 di Apple, e quella relativa ai chip di memoria che sono stati utilizzati anche perle nuove GPU e console da gaming.

Samsung complessivamente ha registrato un utile operativo di 8,2 miliardi di Dollari, in aumento del 52% rispetto al terzo trimestre del 2019. Per il quarto trimestre però la compagnia ha avvertito investitori ed analisti che potrebbe esserci un calo a causa della maggiore concorrenza nel settore mobile e del rallentamento delle memorie server.