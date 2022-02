Samsung domina il mercato TV per il sedicesimo anno di fila: i dati del 2021

In attesa dell’evento Samsung fissato per il MWC del 27 febbraio 2022, nuovi dati di mercato ottenuti e analizzati dagli esperti di Omdia confermano il dominio di Samsung sul mercato dei televisori per il sedicesimo anno consecutivo, un risultato da invidiare dovuto alla recente conferma sulla fascia premium.

Il report in questione è stato ripubblicato pochi giorni fa dalla stessa Samsung Electronics tramite il portale nazionale, dove ha svelato come nel 2021 sia riuscita ad aggiudicarsi una quota di mercato del 19,8% per unità vendute e del 29,55 per ricavi del segmento TV su scala globale. A trainare l’azienda sarebbero stati i modelli di fascia alta della gamma QLED TV: nel 2021 sono stati venduti 9,43 milioni di televisori, per un totale di 26 milioni dal 2017, anno di debutto della serie stessa. Di questi 9,43 milioni, circa 1 milione sarebbe Neo QLED.

Risultati positivi sono stati registrati però anche dalla concorrenza, dato che la rivale connazionale LG si è confermata al secondo posto con una quota di mercato del 18,50% per ricavi e 12,8% per unità vendite, ovverosia un totale di 27,3 milioni di TV di cui 4,05 milioni di OLED. Segue in terza posizione Sony con il 9,5% dei ricavi, con a ruota TCL con l’8% e Hisense con il 6,8%.

A proposito di Hisense, la società di Qingdao ha svelato al CES 2022 il primo Laser TV 8K al mondo.