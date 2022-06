Samsung, doppia rivoluzione su smartphone: arrivano chip a 3 nm e schermi OLED senza bordi

Mentre aspettiamo che arrivino nuovi rumor sul Samsung Galaxy S23 in uscita all'inizio del prossimo anno, pare che Samsung abbia silenziosamente avviato la produzione di due componenti che potrebbero cambiare il panorama smartphone nei prossimi mesi: stiamo parlando dei chip a 3 nm e degli schermi OLED senza bordi.

Partendo dai chip a 3 nm, il portale coreano Yonhap News spiega che Samsung Foundries metterà in produzione il nodo a 3 nm per i propri chip già dalla prossima settimana. La notizia, che ovviamente non avrà ripercussioni immediate sul mondo dell'elettronica di consumo, suggerisce che Samsung otterrà un importante vantaggio temporale su TSMC, che dovrebbe iniziare la produzione di chip a 3 nm solo dopo l'estate.

Il nodo a 3 nm di Samsung dovrebbe ridurre l'area dei chip del 35% e aumentare le performance del 30%, riducendo anche del 50% i consumi rispetto ai SoC prodotti con il nodo a 5 nm, quali lo Snapdragon 888 e il Samsung Exynos 2100 dei Galaxy S21.

La grande novità dei chip a 3 nm di TSMC dovrebbe essere l'architettura GAAFET per i transistor, detta anche "Gate All-Around" e che dovrebbe permettere una loro riduzione di dimensioni senza per questo ridurre contemporaneamente anche la loro capacità di trasporto della corrente elettrica. Al momento, invece, Samsung utilizza per i sui chip l'architettura FinFET, che trovate riportata nel grafico in calce.

Per quanto riguarda i nuovi pannelli OLED, invece, il loro annuncio arriva a meno di un mese dalla messa fuori produzione degli LCD Samsung, anticipata dal produttore coreano da fine giugno a fine maggio 2022. Secondo un report di The Elec, Samsung avrebbe infatti riprogrammato i propri sforzi verso dei pannelli OLED flessibili e del tutto privi di bordi, che potrebbero essere implementati sui prossimi dispositivi pieghevoli dell'azienda.

Per il momento non sappiamo molto riguardo agli schermi di nuova generazione, se non che essi potrebbero rendere fattibili concept come Samsung N4, lo smartphone scorrevole di Suwon, oppure i device "arrotolabili" del colosso coreano presentato al CES 2022. Inoltre, secondo diverse fonti la nuova tecnologia utilizzata dal produttore potrebbe ridurre al minimo le dimensioni dei bordi dello schermo, garantendo per la prima volta una vera esperienza "bezel-less" per smartphone.