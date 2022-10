Samsung, DRAM LPDDR5X da 8,5 Gbps convalidata per piattaforme Snapdragon

Contemporaneamente alla presentazione Samsung di Welliving, la stessa società annuncia oggi che la sua DRAM LPDDR5X da 8,5 gigabit al secondo è stata convalidata per l'uso su piattaforme mobili Snapdragon, confermandosi al contempo la più veloce al mondo nel settore.

Dal comunicato di Samsung Electronics si legge che l’ottimizzazione della DRAM LPDDR5X in questione ha permesso ai tecnici di superare la precedente velocità massima di 7,5 Gbps raggiunta a marzo, e ora tale soluzione si propone tra le migliori sul mercato per migliorare le performance in applicazioni mobili, gaming, fotocamere e intelligenza artificiale.

Ad esempio, nel caso di data center e edge server, il basso consumo e le alte prestazioni permettono di ridurre l’impatto ambientale della tecnologia pur mantenendo risultati sensazionali. O ancora, grazie alle stesse caratteristiche, questa DRAM LPDDR5X potrebbe rivelarsi cruciale nel miglioramento degli smartphone per ogni caso di utilizzo.

Il vicepresidente esecutivo del team di pianificazione dei prodotti di memoria di Samsung Electronics, Daniel Lee, ha dichiarato: “La convalida congiunta della DRAM LPDDR5X da 8,5 Gbps ci ha consentito di accelerare la disponibilità a livello di mercato di questa interfaccia di memoria ad alta velocità, un risultato straordinario reso possibile dalla nostra collaborazione di lunga data con Qualcomm Technologies. Samsung continuerà a impegnarsi attivamente con innovatori come Qualcomm Technologies per migliorare la preparazione dell'ecosistema per i futuri standard LPDDR”.

Anche Ziad Asghar di Qualcomm Technologies ha commentato questo traguardo: “In Qualcomm Technologies, ci sforziamo di essere in prima linea nell'abilitazione e nell'adozione delle ultime specifiche di memoria sulle nostre piattaforme mobili Snapdragon”.

Pochi giorni addietro, invece, Samsung ha svelato le novità di One UI 5.