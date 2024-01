Samsung, il 'Dream Chip' arriva nel 2025: un leak svela l'Exynos 2500

Qualche mese fa, vi avevamo parlato del "Dream Chip" realizzato da Samsung, ipotizzando un possibile cambio di nome per il SoC Exynos 2400 dei Samsung Galaxy S24. Alla fine così non è stato, ma pare che il colosso coreano procederà con il rebranding della linea Exynos in "Dream Chip" nel 2025, con l'Exynos 2500.

La notizia arriva dal leaker OreXda, che su X ha pubblicato una prima immagine del design dell'Exynos 2500, riferendosi a quest'ultimo proprio con il nome di "Dream Chip". La nuova nomenclatura dei SoC del colosso coreano dovrebbe essere adottata dal prossimo anno, forse per smarcarsi dalla linea Exynos, che alcuni ritengono sinonimo di scarse performance dopo i problemi dell'Exynos 2200 di Samsung Galaxy S22 e la cancellazione dell'Exynos 2300 nel 2023.

OreXda si è anche lasciato andare ad una serie di speculazioni sulle specifiche tecniche del chip che, con ogni probabilità, si troverà sotto la scocca dei Samsung Galaxy S25. Per prima cosa, il leaker ha confermato che il Dream Chip avrà una configurazione a 10 Core: in tal senso, l'architettura di base dell'Exynos 2400 (anch'esso un SoC a 10 Core) verrà ripresa anche sul chip in arrivo il prossimo anno.

Cambieranno invece i singoli Core prescelti da Samsung per il suo nuovo SoC, dal momento che l'Exynos 2500 avrà un Core primario Cortex-X5 con frequenza compresa tra 3,20 e 3,30 GHz, due Core Cortex-A730 ad alte prestazioni (2,30-2,50 GHz), altri tre Core Cortex-A730 con un clock più basso e, infine, quattro E-Core Cortex-A520. In passato si era parlato di una configurazione completamente diversa per il chip, con ben quattro Core Cortex-X4 o X5, ma quest'ultima sarebbe stata scartata da Samsung in quanto considerata troppo energivora.

Con questa nuova configurazione dei Core, comunque, è possibile che le differenze tra Exynos 2400 e 2500 saranno poche, specie in termini di prestazioni. Per esempio, gli E-Core rimarranno gli stessi Cortex-A520 già implementati sul SoC di attuale generazione, mentre il miglioramento di performance tra il Core primario Cortex-X4 e il Cortex-X5 potrebbe essere minimo. A cambiare potrebbe invece essere il processo produttivo del Dream Chip, che dovrebbe passare dal nodo a 4 nm 4LPP+ usato per l'Exynos 2400 al nodo GAA a 3 nm di Samsung Foundries.