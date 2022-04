Samsung Dream Days Unieuro: oltre il 50% di sconto su questi TV QLED

Come ampiamente spiegato su queste pagine, Unieuro ha lanciato i Samsung Dream Days, il nuovo volantino attivo solo online fino al 1 Maggio 2022 che propone un’ampia gamma di prodotti del colosso coreano a prezzo ridotto. Tra i protagonisti troviamo anche alcuni modelli di TV QLED, su cui si risparmia oltre il 50%.

Il Samsung QE50Q80A da 50 pollici 4K QLED è disponibile a 599,90 Euro, con un risparmio del 53% rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre il QE65Q80A da 65 pollici passa a 999 Euro, esattamente il 50% in meno dai 1999 Euro di listino.

Sempre restando in ambito QLED, sono disponibili anche altri sconti. Il QE50Q60A da 50 pollici viene proposto a 499,90 Euro, il 47% in meno dai 949 Euro di listino. Più limitato lo sconto sul QE32Q50A da 32 pollici, che viene proposto a 359,90 Euro, il 16% in meno dai 429,90 Euro imposti dal produttore. Infine, segnaliamo anche il QE55Q70A da 55 pollici, a 699 Euro, il 46% in meno rispetto ai 1299 Euro di listino.

Chiaramente, non si tratta degli unici prodotti disponibili nell’ambito dei Samsung Dream Days. La lista completa può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo, mentre per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle singole apgine.