Samsung: ecco il primo display per il gaming QLED certificato DisplayHDR

Il schermo per il gaming di, il, è stato presentato lo scorso mese di Giugno ed è disponibile sul mercato ad Agosto. Oggi, per tutti gli interessati, arriva un'importante incentivo ad acquistarlo, dal momento che ha ottenuto la certificazione DisplayHDR da parte della Video Electronics Standards Association (VESA).

Il pannello Super Ultra-Wide da 49 pollici curvo è il primo a soddisfare tutti gli standard richiesti per ottenere la certificazione DisplayHDR 600, pari al secondo livello su tre.

In una dichiarazione diffusa, Samsung ha affermato che "nel rilasciare la certificazione DisplayHDR 600 al CHG90, la Video Electronics Standards Association ha citato l'uso dell'HDR e l'elevato contrast ratio di 3.000:1, l'accuratezza dei colori e la vivacità, che lo rendono uno standard setter. La certificazione conferma ulteriormente la capacità del CHG90 di fornire un'esperienza di gioco ed intrattenimento ottimale, ma è solo l'ultimo di una serie di riconoscimenti per il monitor".

La VESA ha introdotto questi nuovi standard solo la scorsa settimana, e ve ne abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Lo standard misura completamente la qualità dell'HDR, ma anche il picco di luminosità, la gamma di colori, la capacità di elaborare i segnali ed in generale la qualità offerta in fase di riproduzione dei contenuti in HDR.

Il CHG90 ha un aspect ratio di 32:9 e risoluzione Double Full HD di 3840x1080 pixel, pari a due monitor in uno. Il prezzo è di 1.499 Dollari.