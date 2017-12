Samsung ed Amazon: al via da domani lo streaming dei contenuti HDR10+

ha da poco annunciato che avvierà domani, in collaborazione con, lo streaming di contenutisui propri televisori. Si tratta della prima volta che saranno visualizzabili programmi tv e film a questa risoluzione, ad un anno circa dalla presentazione ufficiale.

I contenuti in HDR10+ saranno disponibili attraverso il servizio di streaming Amazon Prime Video della compagnia di Jeff Bezos. Inizialmente saranno disponibili circa cento tra spettacoli televisivi e film, tra cui The Grand Tour e The Tick, ma nel corso delle prossime settimane ne saranno aggiunti altri.

L'HDR10+ è compatibile con televisori OLED ed UHD di Samsung ed ovviamente la piattaforma del gigante degli e-commerce, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Prime.

Samsung ed Amazon avevano annunciato lo standard lo scorso mese di Aprile. L'HDR10+ offre una mappa cromatica dinamica, che garantisce livelli di luminosità variabili a seconda dell'illuminazione della scena. La regolazione delle luminosità, inoltre, avviene attraverso i metadati collegati ai video. L'HDR10+ è il quinto standard più importante dell'industria, insieme ad HDR10, Dolby Vision, HLG ed Advanced HDR. Di questi, l'HDR10+ è quello più vicino alle specifiche del Dolby Vision.

Nel mese di agosto Samsung, 20th Century Fox e Panasonic hanno formato una nuova partnership, i cui frutti probabilmente saranno visibili il prossimo mese al CES di Las Vegas.