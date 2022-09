Samsung: elettrodomestici più smart ma con un occhio anche all'ambiente

Il reveal della nuova gamma BeSpoke di Samsung all'IFA 2022 ha avuto tra i più grandi protagonisti due elementi: l'Intelligenza Artificiale e l'efficienza energetica. Proprio questi due aspetti, uniti assieme, saranno punti cardine della vita domestica del produttore sudcoreano.

Infatti, sempre nel corso della kermesse berlinese, Samsung ha illustrato i nuovi programmi per rendere la vita domestica non solo più efficiente, ma anche sostenibile, tra tecnologie per l'ottimizzazione e il risparmio energetico e partnership strategiche, a distanza di ormai un anno dall'annuncio della Samsung BeSpoke Home 2021.

Emblematico, per esempio, il sistema di sensori AI Wash che consente alle nuove lavatrici di analizzare il carico per dosare alla perfezione energia, acqua e detergenti.

L'IA sarà protagonista indiscussa della tecnologia del futuro e fa già parte della nostra vita quotidiana, grazie alla combinazione tra i servizi SmartThings Energy e AI Energy Mode per gli elettrodomestici connessi.

Rimanendo nel contesto del lavaggio dei panni, troviamo tecnologie come AI Ecobubble, in grado di lavare con acqua fredda e con una riduzione dei consumi energetici del 70%, pur garantendo "una pulizia perfetta".

Anche i frigoriferi tra i protagonisti del tandem tra SmartThings Energy e AI Energy Mode, veri pesi massimi dell'efficienza energetica nella categoria e in grado di risparmiare già fino al 10%, che dovrebbe diventare il 30% entro la fine dell'anno, con una riduzione del 15% mediante l'intelligenza artificiale "che ottimizza la velocità del compressore e i cicli di defrost" e un altro 15% grazie al "mantenimento di una temperatura interna media più elevata all’interno del frigo".