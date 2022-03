Samsung elogia smartphone rivale sui social: fail o trovata pubblicitaria?

Il mercato smartphone ormai richiede una presenza importante sui social network anche con commenti a post pubblicati dai consumatori e relativi a dispositivi particolari. In questi “stunt pubblicitari” da parte dei social media manager capitano, però, anche dei fail: il caso recente è l’elogio di Samsung all’OPPO Find N.

Come ben sappiamo, Samsung ora è il primo brand al mondo nella categoria degli smartphone pieghevoli: grazie alle linee Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, il gigante sudcoreano ha riscosso e sta riscuotendo molto successo internazionale. Alcuni brand rivali, tuttavia, sono riusciti a rispondere con prodotti altrettanto convincenti e, per certi aspetti, più sorprendenti: un esempio chiave è proprio l’OPPO Find N.

Ebbene, su Twitter nelle giornate scorse l’account di Samsung Mobile US ha risposto a un post di Ryan Fenwick, parte del team Global Communications per OPPO e OnePlus, che stava elogiando proprio il foldable OPPO Find N per l’aspetto da aperto con cerniera praticamente invisibile, elemento invece alquanto vistoso sulle controparti pieghevoli di Samsung. La risposta da parte di quest’ultimo è ben chiara: “Pretty ah-mazing”, ovvero “piuttosto sorprendente”, non altro che un elogio al dispositivo.

Considerato che il post non è stato cancellato, viene naturale pensare che non si tratti di un fail da parte del social media manager di Samsung Mobile US, bensì di una trovata pubblicitaria sull’onda degli scambi di battute tra rivali come PlayStation e Xbox, ovverosia di un genuino apprezzamento dello smartphone. Tra l’altro, l’account di OPPO Malaysia ha risposto “Ah-thank you!”, ringraziando Samsung delle parole gentili nei confronti del Find N.

A proposito del foldable stesso, eccovi il nostro primo sguardo a OPPO Find N.