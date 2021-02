Samsung questa estate lancerà i due nuovi tablet S7 Lite e A7 Lite?

Samsung potrebbe avere due tablet Android in arrivo questa estate, più precisamente verso giugno 2021. Secondo le ultime tip diffuse da _h0x0d_ tramite Twitter, infatti, il colosso sudcoreano avrebbe in lista i modelli Samsung Galaxy Tab S7 Lite e Samsung Galaxy Tab A7 Lite, apparsi anche in alcune immagini presumibilmente ufficiali.

Il post che trovate in calce all’articolo è piuttosto chiaro: la versione Galaxy Tab A7 Lite entrerebbe tra i tablet di fascia bassa dell’azienda proponendo una soluzione più compatta con schermo da 8.7 pollici, sottile e ideale per una maggiore “immersione nell’intrattenimento”. Mancano però tanti altri dettagli riguardo il resto della scheda tecnica, dunque sarà interessante vedere cosa Samsung avrà in serbo per i suoi clienti.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite, invece, stando alle informazioni contenute nelle immagini avrà un display da 12.4 pollici e, soprattutto, supporterà il 5G: in questo modo, magari, il brand asiatico intenderà portare la rete mobile di quinta generazione agli utenti con un tablet meno potente e più economico rispetto al resto della serie composta dalle varianti S7 e S7 Plus presentate nell’agosto 2020. Per ora, dunque, dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di vedere il nuovo modello Samsung Galaxy Tab S8, di cui ancora non è trapelato nulla online.

Tra gli altri prodotti Samsung attesi sul mercato c’è anche lo smartphone Galaxy A72 medio-gamma, dotato di display con refresh rate di 90Hz, ma anche i due laptop battezzati come Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 dotati di processore Intel Tiger Lake di undicesima generazione e schermo OLED.