Samsung estende l'accordo con AMD per le GPU dei futuri Exynos

In un periodo in cui, come potete apprendere anche dalla recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, i top di gamma del popolare brand sudcoreano sfruttano anche da noi processori Qualcomm, l'accordo che vi stiamo per descrivere non è del tutto scontato. Infatti, al netto delle decisioni a livello di flagship, Samsung e AMD hanno esteso l'accordo.

La conferma è arrivata mediante un comunicato stampa di Samsung legato alla giornata del 6 aprile 2023, in cui in sostanza viene riconfermata la partnership tra le due realtà. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i precedenti risultati concreti dell'unione delle forze tra Samsung e AMD hanno riguardato la gamma Galaxy S22.

Più precisamente, come potete apprendere anche dalla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra (uscita a inizio 2022), il processore Exynos 2200 faceva uso di una GPU RDNA 2. Si puntava al ray tracing lato mobile, anche se la tecnologia sta ancora muovendo i primi passi in quel contesto. Ora, però, lo stesso brand sudcoreano ha cambiato le carte in tavola in termini di smartphone di fascia alta, considerando l'adozione di SoC Qualcomm anche in Europa. Tuttavia, questo non significa che la partnership con AMD stia giungendo al termine.

Come fatto notare anche da Ars Technica, infatti, al centro dell'accordo potrebbe esserci la fascia media. In ogni caso, quella siglata tra Samsung e AMD è "un'estensione pluriennale dell'accordo per portare più generazioni di soluzioni grafiche AMD Radeon ad alte prestazioni e bassi consumi in un portfolio ampliato di SoC Samsung Exynos". Vedremo dei dispositivi midrange con performance mirate al gaming? Al momento non è in realtà ancora chiaro a quali dispositivi faccia riferimento l'accordo, ma staremo a vedere.