Samsung, in Europa le vendite dei Galaxy Z hanno superato i Galaxy Note

La strategia di Samsung di cancellare la serie Galaxy Note sembra aver funzionato. L’azienda sudcoreana infatti ha annunciato che le vendite annuali dei suoi smartphone pieghevoli hanno superato quelle della serie Galaxy Note, il che rappresenta senza dubbio una sorpresa anche alla luce dei prezzi più elevati.

Samsung nella fattispecie ha svelato che le vendite annuali della serie Galaxy Z hanno superato quelle della serie Galaxy Note in Europa ed i nuovi Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 hanno battuto tutti i record di vendita, superando i loro diretti predecessori.

Nella relazione, la società osserva anche come l’aumento delle vendite della serie Z Flip e Z Fold mostra come l’interesse intorno ai dispositivi pieghevoli sia in aumento ed ormai sono entrati nella cultura di massa. Gli esperti prevedono che le vendite dei Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 supereranno i 10 milioni di unità a livello globale entro la fine dell’anno.

Un riscontro importante i device l’hanno ottenuto anche in India, dove i preordini dei Flip5 e Fold5 sono stati superiori del 70% rispetto ai telefoni pieghevoli dell’anno precedente.

“I nostri ultimi telefoni pieghevoli si vendono molto velocemente. In effetti, le vendite annuali dei nostri dispositivi pieghevoli hanno superato quelle della serie Note in Europa” ha affermato Benjamin Braun di Samsung nel corso della conferenza tenuta all’IFA di Berlino. In Europa a quanto pare il rapporto di vendita tra Z Flip5 e Z Fold5 è stato di 7:3, e le scelte più popolari per il Flip5 sono state Graphite e Mint, mentre la maggior parte degli acquirenti che hanno scelto il Fold5 ha optato per i colori Icy Bue e Phantom Black.