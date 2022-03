Samsung, nuovo evento Galaxy Unpacked in arrivo secondo i leak: cosa verrà presentato?

Pare che il 2022 di Samsung sarà un anno di fuoco: l'azienda ha infatti lanciato i Samsung Galaxy S22 con un evento a inizio febbraio, mentre meno di un mese prima ha messo sul mercato anche Samsung Galaxy S21 FE. Tuttavia, pare che la serie di annunci di Samsung del 2022 non sia ancora finita e che un nuovo evento Unpacked sia in arrivo.

Questo è quanto emerge da un tweet di TechInsider, che vedete riportato anche in calce. Secondo il tipster, Samsung avrebbe in programma un evento Unpacked per il mese di marzo: si tratterebbe in particolare del Galaxy "Awesome" Unpacked, ovvero l'evento dedicato agli smartphone della serie A del produttore coreano.

La notizia non deve stupire, visto che negli scorsi giorni sono trapelate le schede tecniche degli smartphone della serie A di Samsung, che comprende i Galaxy A73, Galaxy A53, Galaxy A33 e Galaxy A23. Si tratta di una serie di device midrange che da anni ormai dà enormi soddisfazioni al colosso coreano, soprattutto in termini commerciali e nei mercati emergenti, dove la serie A sorpassa di gran lunga in termini di popolarità la serie S e la serie Z.

La particolarità di quest'anno è la cadenza degli annunci di Samsung nei primi tre mesi del 2022: dopo aver annunciato l'S21 FE a metà gennaio e i Galaxy S22 insieme al Galaxy Tab S8 all'evento Unpacked di febbraio, infatti, il colosso coreano ha anche tenuto un Samsung Unpacked al MWC 2022, mostrano i suoi ultimi laptop. Se anche l'evento di presentazione Awesome Unpacked fosse confermato, ci troveremmo di fronte al quarto lancio nel giro di soli tre mesi.

Ad ogni modo, secondo i leak e i rumor più recenti sui nuovi Galaxy A, la loro presentazione dovrebbe essere fissata per la seconda metà del mese di marzo, con un'uscita sul mercato a stretto giro nell'arco di pochi giorni o settimane. Ciò significa che Samsung ha ancora un po' di tempo prima di annunciare ufficialmente il Galaxy Unpacked di marzo, qualora TechInsider non abbia preso una cantonata.