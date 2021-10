Samsung: evento Galaxy Unpacked Part 2 il 20 Ottobre, subito dopo Apple e Google

A poche ore dall'annuncio del keynote Apple di Ottobre 2021, il calendario della prossima settimana si arricchisce ulteriormente. Samsung ha infatti annunciato l'evento Galaxy Unpacked Part 2, in programma il prossimo 20 Ottobre 2021 alle 16 italiane.

In un post pubblicato da Samsung, per spiegare l'evento in questione, si fa riferimento ad una sorta di personalizzazione per i dispositivi Galaxy.

"I nostri utenti sono sfaccettati e vivono la vita in tanti modi colorati, interessanti e unici. In quanto tale, la tecnologia che usano ogni giorno dovrebbe riflettere la loro individualità. Unisciti a Galaxy Unpacked Part 2 il 20 ottobre per vedere come Samsung sta aprendo nuove esperienze per l'espressione di sé attraverso la tecnologia" si legge nell'annuncio, che potrebbe riferirsi a nuove opzioni di colore per gli smartphone Galaxy già presenti sul mercato.

Non è chiaro cosa verrà annunciato: sul web si parla da tempo della possibile presentazione del Galaxy S21 FE, un dispositivo che da tempo è trapelato in leak e presunte schede tecniche. Secondo molti però è altamente improbabile che il device veda la luce già la prossima settimana, a causa dei problemi legati allo shortage che potrebbero spingere Samsung a rinviare l'annuncio ad inizio 2021.

La sei giorni che ci apprestiamo a seguire sarà quindi molto importante: il 19 Ottobre è in programma il keynote Google dei nuovi Pixel 6.