Samsung evidenzia una mancanza dei MacBook Pro, ed arriva un like inaspettato

Le aziende sono solite commentare le mosse dei concorrenti tramite i social, e Samsung Mobile US non si è lasciata sfuggire l'occasione di dire la sua sul reveal dei nuovi MacBook Pro di Apple dello scorso lunedì. I social media manager hanno infatti messo l'accento su una mancanza della scheda tecnica dei laptop.

In un tweet, infatti, Samsung ha evidenziato come nonostante la scheda tecnica e tutto, al MacBook Pro manchi il touchscreen. Il riferimento è ovviamente ai propri laptop che possono essere utilizzati con il touch, ma a suscitare l'attenzione di tutti non è tanto il tweet, quanto il like.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, infatti, Intel ha messo like al messaggio.

La società è stata per anni partner di Apple nella fornitura di componenti per i MacBook ma, come noto, Apple ha deciso di adottare un'altra strategia puntando sui chip Apple Silicon come gli M1, M1 Pro ed M1 Max che sono presenti sugli ultimi laptop.

Qualche giorno fa il CEO di Intel ha riconosciuto gli errori ma in un'intervista ha anche osservato come la sua compagnia farà di tutto per riconquistare la fiducia di Apple, producendo chip migliori degli Apple Silicon.

I benchmark degli M1 Max però hanno mostrato come il lavoro portato avanti da Apple nell'ultimo anno sia davvero importante.