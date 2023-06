Samsung, un ex-dirigente voleva 'copiare' un'intera fabbrica in Cina

Uno dei motivi per cui Samsung sta sviluppando un'IA proprietaria simile a quella di ChatGPT riguarda la sicurezza dei propri dati interni, che il colosso coreano non vuole far passare per i server di OpenAI. Tuttavia, pare che Samsung dovrebbe fare attenzione anche ai suoi executive, o quantomeno ai suoi ex-dirigenti.

Stando a quanto spiega BusinessKorea, un ex-impiegato di Samsung, che prima di andare in pensione deteneva un ruolo dirigenziale nella compagnia, è stato accusato di aver rubato i progetti di un'intera fabbrica del colosso di Suwon. L'accusato, ancora senza nome, è un manager di 65 anni, che in passato ha lavorato anche per SK Hynix, un'altra major dell'informatica coreana. Anche Sk Hynix ha riportato che il dirigente avrebbe sottratto informazioni classificate tra il 2018 e il 2019.

Secondo Samsung, il furto di dati le sarebbe costato 230 milioni di Dollari: ora, l'azienda si troverebbe a dover fare i conti con la concorrenza delle compagnie cinesi. L'ex-dirigente, infatti, avrebbe utilizzato i progetti della fabbrica sottratti dai server di Samsung per ricreare le medesime produzioni nella provincia dello Xi'An, in Cina. Inoltre, l'uomo avrebbe assunto 200 impiegati di Samsung e SK Hynix per poter utilizzare la loro expertise a proprio vantaggio e per ottenere informazioni classificate su partnership commerciali e processi produttivi delle due aziende.

Dietro questa azione, inoltre, vi sarebbe un pool di investitori cinesi, che avrebbe fornito 358 milioni di Dollari al manager, mentre un misterioso chipmaker di Taiwan avrebbe promesso di investire sei miliardi di Dollari nella fabbrica cinese di nuova generazione. Con i primi investimenti, l'ex-dirigente di Samsung avrebbe creato una piccola linea produttiva nella città di Chengdu (sempre in Cina) per testare i suoi prodotti prima di replicarli su ampia scala.

Solo pochi giorni fa, il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha spiegato di considerare il conflitto dei chip una "guerra aperta" che contrappone gli Stati Uniti e i suoi alleati (Corea del Sud inclusa) alla Cina. Negli scorsi mesi, le accuse di spionaggio rivolte a Pechino da Washington e da altri Paesi filo-occidentali si sono moltiplicate sulla scia dei ban alle esportazioni dei chip e dei macchinari per la loro produzione verso la Cina.