Samsung Exynos 2200 con AMD RDNA2 avrà più Compute Unit di Apple M1?

Il fiume di indiscrezioni riguardo il chipset Samsung Exynos 2200 presentato da Lisa Su a fine giugno è ancora in piena: gli ultimi rumor da parte dei tipster del settore ci svelano il possibile numero delle unità di calcolo in dotazione, dandoci qualche maggiore indizio sulle prestazioni.

Grazie al rinomato leakster Ice Universe e a uno dei suoi ultimi post pubblicati sul social network cinese Weibo, infatti, abbiamo un piccolo disegno semplificato di quello che dovrebbe essere il SoC Exynos 2200 “in soldoni”: lo schema a blocchi ci mostra 6 Compute Unit che, se dovessero avere 64 Stream Processor ciascuno come ogni altra GPU RDNA2, vorrebbe dire che il chipset Samsung-AMD giungerebbe con 384 Stream Processor.

Questa potenza grafica non va assolutamente sottovalutata, dato che ha tutte le potenzialità per superare le GPU Adreno prodotte da Qualcomm per i suoi chipset Snapdragon; inoltre, 6 Compute Unit sono di più rispetto a quelle presenti nella GPU integrata nei chip Apple Silicon M1 quad-core. Essendo però architetture completamente diverse, confrontarle direttamente non è una scelta così saggia; trattandosi poi di indiscrezioni, è meglio sempre prenderle con le pinze e non trarre conclusioni troppo in fretta.

Ciononostante, Exynos 2200 è certamente un chip da non perdere di vista in quanto potrebbe davvero rivoluzionare la prossima generazione di System-on-a-Chip. Altri tipster, del resto, avevano affermato che Samsung Exynos 2200 potrebbe primeggiare sullo Snapdragon 895 top di gamma.