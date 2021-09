Samsung Exynos 2200 con GPU AMD RDNA2, arrivano i nuovi benchmark

Dopo aver scoperto degli interessanti dettagli sul chip Exynos 2200 con GPU RDNA2, il nuovo SoC prodotto da Samsung con comparto grafico sviluppato da AMD è apparso in rete in una nuova ondata di punteggi di benchmark.

Non è infatti la prima volta che questo misterioso chip, che ha catalizzato l'interesse di gran parte dell'utenza, fa capolino nei database dei principali sistemi di benchmark. Di recente, per esempio, l'abbiamo visto in azione su GFXBench, per questo motivo suggeriamo di dare un'occhiata ai punteggi ottenuti dalla GPU dell'Exynos 2200 a fine agosto.

Su Geekbench in queste ore è apparso un nuovo chip Samsung SM-S906B con driver AMD, pertanto è molto probabile che ci troviamo proprio di fronte a una delle versioni più recenti dell'Exynos 2200 con grafica RDNA2. A ulteriore conferma di questo sospetto, inoltre, troviamo anche riferimenti al nome in codice Voyager, ma adesso spazio ai punteggi.

Secondo quanto emerso, il processore di prossima generazione raggiunge 1073 punti in modalità Single-Core e 3389 in modalità Multi-Core. Sebbene, solo apparentemente, questi punteggi possano risultare inferiori a quanto espresso dall'attuale generazione Samsung, questo test non tiene conto della reale potenza computazionale della GPU AMD, senza considerare che siamo ancora ben lontani dalla forma definitiva di questa configurazione.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul prossimo chip basato su nodo a 4 nanometri, ricordiamo che di recente sono emersi nuovi rumor sulla fotocamera del Galaxy S22.