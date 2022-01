Samsung Exynos 2200, nuove speranze da un benchmark: battuto Snapdragon 8 Gen 1

Samsung Exynos 2200 è stato rimandato a poche ore dalla sua presentazione perché il colosso coreano avrebbe deciso di mostrarlo solo a ridosso del lancio degli smartphone della serie Galaxy S22. Intanto, però, sul web è comparso un nuovo benchmark di Exynos 2200, che sembra suggerire che il chipset sarà più potente di quanto pensavamo.

Negli ultimi giorni, diversi insider si sarebbero detti delusi dalle performance di Exynos 2200, che sarebbero nettamente inferiori a quelle di Snapdragon 8 Gen 1 e di MediaTek Dimensity 9000. A suffragare queste ipotesi, secondo cui il reale motivo dello spostamento della presentazione del chipset di Samsung sarebbero i problemi di surriscaldamento della GPU AMD integrata, sono dei benchmark di Exynos 2200 risalenti allo scorso dicembre, i cui risultati non hanno certo fatto gridare al miracolo.

Dei nuovi test, tuttavia, lasciano intravedere uno spiraglio per Exynos 2200, che per la prima volta ha battuto lo Snapdragon 8 Gen 1, anche se solo in un test Multi-Core. In particolare, nella giornata di ieri sono comparsi su GeekBench due benchmark di Samsung Galaxy S22, uno con model number SM-S908B e chipset Exynos e uno con model number SM-S901U e SoC Snapdragon 8 Gen 1. I risultati sono i seguenti:

SM-S908B (Exynos 2200): Single-Core: 1019 Punti; Multi-Core: 3513 Punti ;

; SM-S901U (Snapdragon 8 Gen 1): Single-Core: 1228 Punti; Multi-Core: 3306 Punti;

Il risultato è piuttosto ambiguo: anzitutto i due device testati potrebbero essere diversi, come suggeriscono le ultime lettere del model number di ciascuno, il che renderebbe il confronto tra i due benchmark quasi del tutto inutile. Tuttavia, per la prima volta in un test Exynos 2200 ha superato Snapdragon 8 Gen 1, almeno in multi-core, ottenendo un punteggio di poco più di 200 punti superiore a quello del SoC Qualcomm.

Rimane comunque da vedere come se la caverà Exynos 2200 all'atto pratico e se vi siano davvero problemi hardware o di surriscaldamento alla GPU AMD RDNA 2 integrata nel chip. Secondo altri leak, comunque, la situazione sarebbe ben più grave di quanto Samsung lasci intendere, tanto che la serie Galaxy S22 sarà lanciata solo con Snapdragon 8 Gen 1, mentre le varianti con chipset Exynos potrebbero arrivare solo in un secondo momento.