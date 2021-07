Samsung Exynos 2200, che performance: è più potente dello Snapdragon 895?

I recenti benchmark dell'Exynos 2200 hanno rivelato un punteggio superiore del 40% sullo Snapdragon 888, l'attuale top di gamma Qualcomm dalle prestazioni già eccezionali. A quanto pare però, le sorprese non finiscono qui.

Secondo quanto riportato dalla fonte, il SoC Samsung Exynos 2200 infatti, potrebbe addirittura primeggiare sullo Snapdragon 895, il chip in cantiere per la prossima generazione .A rivelare ciò è stato il noto tipster TheGalox_ su Twitter, che ha ribadito come la GPU del prossimo top di gamma di Samsung dovrebbe attestarsi al primo posto assoluto.

Questo naturalmente esclude dall'equazione il prossimo SoC di Apple. Il chip A15 Bionic di Cupertino dovrebbe infatti vantare la supremazia lato CPU, complice l'altissimo livello di expertise raggiunto sull'architettura proprietaria.

Al momento si tratta comunque di indiscrezioni e come tali vanno prese con la dovuta cautela. Ricordiamo che il prossimo chip di Samsung sarà prodotto sul nodo proprietario LPE a 4nm, così come il SoC di Qualcomm di nuova generazione. Entrambi dovrebbero presentare dunque potenzialità simili sul fronte della CPU, mentre le vere differenze saranno sul fronte dell'accelerazione grafica dove Samsung sembrerebbe aver cambiato nettamente marcia con i suoi 8134 punti su 3DMark. Da questo punto di vista, l'895 dovrebbe arrivare sul mercato con la GPU Adreno 730, erede dell'attuale Adreno 660 integrata nello Snapdragon 888.