Samsung EZCal, l'app che calibra il TV in automatico mediante smartphone

Il mondo della calibrazione dei televisori può risultare molto complesso per un utente alle prime armi. Per questo motivo, Samsung ha creato una soluzione per facilitare la vita ai meno esperti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Forbes e come si può leggere sul sito ufficiale di Samsung, nel contesto del CES 2021 (Consumer Electronics Show), l'azienda sudcoreana ha svelato una novità che è passata pressoché inosservata, complici anche i molti annunci effettuati durante la kermesse. Tuttavia, ora Forbes ha avuto modo di analizzare meglio la questione, fornendo dei dettagli interessanti su Samsung EZCal.

Quest'applicazione strizza l'occhio agli utenti meno esperti in termini di calibrazione dei televisori, aiutandoli a configurare tutto nel modo giusto. Basti pensare che al giorno d'oggi le persone attente a questo mondo calibrano il proprio TV con elevata attenzione ai dettagli, a volte utilizzando strumenti esterni e software per riuscire a mettere in atto la calibrazione proprio nel modo voluto. Difficile tuttavia che l'utente medio effettui quest'operazione. Qui entra in gioco Samsung EZCal.

Dopo aver installato l'applicazione ed essersi accertato che sia smartphone che TV sono collegati alla stessa rete Wi-Fi, l'utente può avviare la fase di calibrazione. Quest'ultima sfrutta in combinazione i sensori di TV e smartphone per rilevare, ad esempio, le condizioni di luce. Una volta ottenute le informazioni, EZCal utilizza queste ultime per effettuare la calibrazione. Per coloro che hanno un po' di dimestichezza, è possibile inserire ulteriori parametri all'interno dell'app, in modo da rendere tutto più preciso.

A quanto pare, la modalità automatica, chiamata "Quick Mode", permette di portare a termine una calibrazione in meno di 30 secondi. In parole povere, Samsung sta cercando di rendere più semplice per l'utente medio calibrare TV in SDR e HDR. Tuttavia, da notare anche la presenza di una "Professional Mode", che mira a effettuare una calibrazione più precisa in circa 15 minuti, e di una "Basic Mode", dalla durata di circa 3 minuti. Il sistema andrà ovviamente provato con mano, ma sembra trattarsi di un'idea interessante.

Per quel che concerne l'arrivo di quest'applicazione, per il momento EZCal è compatibile solamente con alcune build software personalizzate, pensate per effettuare, ad esempio, dimostrazioni alla stampa. A quanto pare Samsung starebbe ancora discutendo in merito a quando lanciare questo progetto. Potrebbe arrivare nel corso del 2021, ma alcune fonti parlano anche di 2022.