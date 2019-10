Galaxy S4 e il caso benchmark: Samsung rimborserà gli utenti americani

I possessori di Samsung Galaxy S4, o perlomeno quelli statunitensi, hanno diritto a un risarcimento pari a 10 dollari. Lo ha stabilito un tribunale californiano in seguito al risultato finale della class action che accusava la società sudcoreana di aver "gonfiato" i benchmark del suo smartphone.

In particolare, come riportato anche da 9to5Google e da Android Authority, l'azienda sudcoreana è stata ritenuta colpevole di aver 'gonfiato' i punteggi legati ai benchmark della CPU e della GPU di Samsung Galaxy S4. In parole povere, i tester sono riusciti ad individuare una porzione di codice che permetteva allo smartphone di rilevare l'avvio di un'app di benchmark, in modo da alzare appositamente la velocità di clock a 532 MHz (rispetto ai 480 MHz "di default").

La società sudcoreana è stata condannata a pagare un totale di 13,8 milioni di dollari, tra multe e risarcimenti ai clienti. Coloro che avevano acquistato Samsung Galaxy S4 all'epoca, o perlomeno gli acquirenti statunitensi, potranno quindi ricevere 10 dollari di risarcimento dalla società sudcoreana. Al momento non sono state fornite informazioni chiare in merito alle modalità con cui gli utenti possono ottenere il "rimborso" e non sappiamo se questo risarcimento si estenderà anche al mercato italiano.

Insomma, non ci resta che attendere ulteriori dettagli da parte di Samsung. Vi ricordiamo che Galaxy S4 è stato originariamente lanciato nel 2013.