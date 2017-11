Samsung: fino al 22 Novembre Galaxy S7 Edge in offerta a 399,90 Euro!

Interessantissima offerta lanciata su Facebook da 4G Retail, del gruppo TIM. Da oggi, 10 Novembre, fino al 22, sarà possibile acquistare a 399,90 Euro il top di gamma 2017 di, il Galaxy S7 Edge

La promozione è stata lanciata dal rivenditore di TIM direttamente sulla pagina ufficiale Facebook, ed è accessibile attraverso questo indirizzo. Il cellulare può essere portato a casa in tutte le colorazioni, ed include una garanzia europea regolare da 24 mesi.

Attenzione, però, il cellulare acquistato sarà brandizzato TIM ed includerà nella confezione una scheda TIM che, però, non include alcun obbligo di utilizzo, dal momento che la baseband è sbloccata.

Occorre però precisare che, essendo appunto brandizzato, gli aggiornamenti saranno a discrezione dell’operatore telefonico, in quanto come ampiamente noto, in casi come questi sono le telco a procedere con il rilascio degli update per il robottino verde, a differenza di quanto succede con gli smartphone che fanno parte di altri ecosistemi.