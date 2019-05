Samsung fornirà i display OLED dei MacBook Pro ed iPad Pro ad Apple?

Importante cambio a livello tecnico per i prossimi modelli di iPad Pro e MacBook Pro da 16 pollici. Secondo un nuovo rapporto pubblicato su The Elec, il colosso di Cupertino dovrebbe passare agli schermi OLED sulla versione top del laptop e sul tablet per professionisti che lo scorso anno è stato aggiornato.

Trovano quindi conferma le voci precedenti, diffuse da uno degli analisti più popolari del settore, Ming-Chi Kuo, che già in precedenza aveva avanzato ipotesi di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda il nuovo modello di MacBook Pro con diagonale tra 16 e 16,5 pollici che dovrebbe sostituire quello da 15 pollici attualmente in commercio e diventare quindi la soluzione top della linea. Sulle specifiche tecniche però Kuo non aveva diffuso alcuna indicazione.

Il sito coreano Elec sostiene che il portatile sarà dotato di un pannello OLED realizzato da Samsung, che a quanto pare avrebbe raggiunto un accordo con Apple anche per la fornitura dei display OLED per la nuova gamma di iPad Pro che dovrebbe arrivare entro fine anno.

Dal momento che i pannelli OLED non sono propriamente noti per essere economici, appare quanto mai certo che si tratterà di prodotti costosi. Una chiara indicazione ci è data da iPhone Xs ed Apple Watch, che già utilizzano i gli schermi OLED.