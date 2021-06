Samsung fornirà a Google display ultra-sottili per il primo Pixel pieghevole

Il primo Google Pixel pieghevole è praticamente confermato per l’arrivo sul mercato a fine 2021 o nel 2022, eppure oltre a qualche sporadico dettaglio notato su Android 12 Beta 1 non si sa ancora molto, eccetto per un elemento importante: a quanto pare sarà Samsung Display a fornire l’Ultra Thin Glass a Big G per il dispositivo.

Un rapporto diffuso da ETNews e ripreso dai colleghi di SamMobile nelle ultime ore suggerisce proprio che il colosso sudcoreano a breve dovrebbe cominciare ad accettare ordini per display UTG da società esterne e, tra queste, tra le prime in lista c’è proprio Google.

Sempre secondo questo report, il colosso di Mountain View dovrebbe chiedere nello specifico un pannello OLED pieghevole per debuttare al meglio sul settore foldable proponendo un dispositivo della serie Pixel che sia particolarmente competitivo. L’obiettivo è chiaro: ritagliarsi uno spazio importante dove finora Samsung ha avuto la meglio sui pochi brand che hanno intrapreso questa avventura, tra cui Motorola, Huawei e Xiaomi.

Scendendo nel dettaglio, i lotti di vetri UTG prodotti da Samsung Display dovrebbero giungere nelle mani di Google nella seconda metà del 2021; altri nomi candidati, però, sono Huawei, Oppo, Xiaomi e Vivo, con questi ultimi tre brand particolarmente interessati a lanciare nuovi smartphone pieghevoli più economici per competere con Samsung. Insomma, a breve il mondo dei foldable potrebbe davvero ricevere uno scossone importante non solo per quanto riguarda il numero di modelli disponibili ma anche il loro prezzo, potenzialmente in calo rispetto al trend visto fino a oggi.

Intanto Samsung e AMD hanno confermato l’arrivo imminente del nuovo chip Exynos con grafica RDNA2.